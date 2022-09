Anzeige

Bayer Leverkusen: Seoane & Demirbay nach Pleite beim FC Bayern bedient Seoane nach Abreibung bedient

"Haben komplett versagt!" Leverkusen-Spieler mit klaren Worten

Bayer Leverkusen kommt beim FC Bayern gehörig unter die Räder. Nach der Abreibung sind Trainer Gerardo Seoane und Kerem Demirbay komplett bedient.

Bei Bayer Leverkusen brennt zunehmend der Baum!

Völlig chancenlos hat sich das Team von Trainer Gerardo Seoane beim FC Bayern mit 0:4 geschlagen geben. Vor allem die Art und Weise der Pleite gibt den Beteiligten zu denken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es gibt nach jedem Spiel viel zu besprechen“, sagte Seoane bei DAZN. „Mit dem frühen Gegentor gab es das schlimmstmögliche Szenario für uns. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Es ist eine Willensfrage. Wir hatten nicht die nötige Aggressivität. Das ist auch ein mentaler Prozess.“

Leverkusen: Demirbay hat „keine Erklärung“

Auch Kerem Demirbay war nach dem enttäuschenden Auftritt bedient. „Wir müssen als Mannschaft mehr tun“, erklärte der Mittelfeldspieler. „Wir verlieren die Spiele auf eine Art und Weise, das tut weh. Das ist eine sehr schwierige Situation für uns.“

Er habe „keine Erklärung für das Spiel“, führte Demirbay weiter aus. „Bayern hat uns in allen Bereichen übertroffen und dominiert. Leidenschaft, Zweikämpfe, Qualität. Die Dominanz, die sie ausgestrahlt haben, jeder einzelne von ihnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Leverkusen müsse an der „Zweikampfhärte und Kampfbereitschaft“ arbeiten, führte denn auch Seoane weiter aus. „Ohne das hast du hier in München keine Chance. Aber diese Basics gehören in jedem Spiel dazu.“

Ein Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen in der Bundesliga, dazu das blamable Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist SV Elversberg – Leverkusen steckt in einer handfesten Krise, weshalb auch Seoane zusehends in den Brennpunkt gerät. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem Spiel in München erklärte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes allerdings, der Schweizer werde auch am Dienstag in der Champions League beim FC Porto auf der Bank sitzen.

