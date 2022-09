ATP: Alcaraz und Nadal historisch gut - auf den Spuren von Agassi und Sampras

Am Montag wird es so weit sein!

Durch das Viertelfinal-Aus Casper Ruuds, der aktuellen Nummer zwei der Welt, beim ATP-Turnier in Seoul übernimmt Rafael Nadal am Montag kampflos dessen Platz und liegt damit direkt hinter Landsmann Carlos Alcaraz, der das Ranking anführt. (SERVICE: ATP-Kalender)

Rund drei Wochen bildeten sie diese kuriose Paarung an der ATP-Spitze, ehe am 14. August der Zauber ein Ende fand. Sampras scheiterte im Achtelfinale in Cincinnati an Tim Henman und rutschte auf Rang vier ab.