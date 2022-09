FC Bayern beendet Krise: Sieg über Leverkusen dank Mané, Sané, Musiala & Müller

Der FC Bayern findet mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen nach ungewohnter Bundesliga-Durststrecke wieder in die Erfolgsspur. Es ist auch eine Befreiung für Sadio Mané. Jamal Musiala überragt.

Es war die Antwort, die sich der Rekordmeister so sehr erhofft hatte - und die neben der nationalen Ergebniskrise nicht zuletzt auch die persönliche Torflaute von Star-Transfer Sadio Mané beendete: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir müssen die nächsten Spiele genauso spielen. Wir müssen mehr Tiefe in unser Spiel bekommen. Das haben wir heute ganz gut gemacht“, sagte Musiala bei DAZN und richtete den Blick schon wieder nach vorn. „Wir können jetzt noch nicht sagen, wir sind zurück. So einfach kann man das nicht sagen.“

FC Bayern beendet Bundesliga-Krise

Der Shootingstar war es allerdings, der dabei den ersten und zweiten Treffer vorbereitet hatte und dafür sorgte, dass der zuletzt so formschwache Mané aus seinem Tief herauskam und in der ausverkauften Allianz Arena seinen ersten Heimspiel-Treffer bejubelte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Goretzka und Gnabry zunächst auf der Bank

Erneut auf der Ersatzbank saß zunächst auch der wie Goretzka erst in der 65. Minute eingewechselte Serge Gnabry.

„Irgendwann ist dann auch mal der Punkt gekommen, wo es genug ist. Wo es genug ist, ständig zu reden. Irgendwann geht es aber darum, dass ich mich als Spieler auf meine Aufgabe konzentrieren muss“, so Kahn weiter. „Jeder hat seine Aufgabe auf dem Platz, die er lösen muss. Fußball ist da gar nicht so kompliziert, da muss ich mich nicht tagelang unterhalten, sondern auf dem den Platz gehen und abliefern.“

Kahns Wunsch wurde erhört. Angeführt vom ideenreichen Jungstar Jamal Musiala suchte das Star-Ensemble von Beginn an den Vorwärtsgang, erspielte sich viele Einschussmöglichkeiten - und zeigte dabei auch die zuletzt abhandengekommene Effizienz in der Chancenverwertung.

Mané beendet Torflaute

Sein Linksschuss in die Maschen wurde nach Videobeweis annulliert (56.), weil Matthijs de Ligt zuvor im Luftduell den am Boden liegenbleibenden Odilon Kossounou böse erwischt hatte.

Musiala bei Bayern Dreh- und Angelpunkt

Und so blieb auch Mané in der Startelf:. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Sadio Vollstrecker-Qualität zeigen wird“, so Kahn.