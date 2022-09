Tagovailoa-Drama in der NFL: Schwere Vorwürfe gegen Miami - "Haben sein Leben auf's Spiel gesetzt"

Für Dr. Chris Nowinski, ein ehemaliger WWE-Superstar und nun Neurowissenschaftler und Experte für Gehirnerschütterungen, ist das ein eindeutiges Anzeichen für eine Gehirnerschütterung. Dass Dolphins-Headcoach Mike McDaniel nach dem Spiel auf der Pressekonferenz angab, dass „Tua nichts Schlimmeres als eine Gehirnerschütterung“ davongetragen habe, brachte den 44-Jährigen komplett in Rage. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Der Typ hat es einfach nicht kapiert“, postete der Gründer der Concussion Legacy Foundation im Anschuss via Twitter und fügte als Arzt hinzu: „Eine Gehirnerschütterung ist eine traumatische Hirnverletzung und die Körperhaltung deutet auf eine Hirnstammverletzung hin. Sie steht ziemlich weit oben auf der Liste der ernsten medizinischen Folgen des Footballs.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Wut über Dolphins-Aussagen

Noch mehr als diese Aussage brachte den Experten jedoch die Tatsache auf die Palme, dass es nicht der erste Vorfall mit Tagovailoa in dieser Saison war. Erst am vergangenen Sonntag gegen die Buffalo Bills war der Fins-Spielmacher ebenfalls nach einem harten Hit zu Boden gegangen. Damals kehrte er jedoch wieder ins Spiel zurück.

„Es war sehr wahrscheinlich, dass er nochmal eine Gehirnerschütterung erleidet“, benannte Nowinski das Risiko bei dessen schnellen Rückkehr in der Jason Smith Show auf Fox Sports. Dabei habe niemand über die möglichen Folgen nachgedacht. „Zwei Gehirnerschütterungen in fünf Tagen können einen umbringen. Und selbst, wenn sie einen nicht umbringen, kann es ein lebensveränderndes Ereignis sein.“

Er selbst wisse nicht nur als Arzt, sondern auch aus eigener Erfahrung um die Gefahren: „Ich hatte zwei Gehirnerschütterungen in einem Monat in der WWE. Es hat meine Karriere beendet und ich musste noch lange mit den Folgen leben.“

Spielergewerkschaft fordert Untersuchung

Die Spielergewerkschaft NFLPA zeigte sich darüber in einem Statement verwundert und verlangte Einblick in das Protokoll. „Die Gesundheit und Sicherheit der Spieler ist ein Kern unserer Mission“, schrieb sie: „Heute sind unsere Gedanken bei Tua und wir wünschen ihm schnelle und vollständige Genesung. Unsere Untersuchung einer potenziellen Protokoll-Verletzung läuft.“ (NEWS: Böser Verdacht nach NFL-Schock)

Dass der Mann aus Hawaii nach dem Vorfall in der Vorwoche überhaupt wieder eingesetzt wurde, konnte Dr. Nowinski kaum fassen: „Das ist absurd“, bewertete er diesen Umstand und stellte eine klare Forderung an die Liga: „Die NFL muss aus diesem Vorfall lernen. Sie muss da einschreiten und sagen: Er kann nicht spielen.“

„Sie haben sein Leben aufs Spiel gesetzt“

Die Dolphins jedoch spielten mit dieser Entscheidung nach Nowinskis Meinung mit dem Leben ihres Star-Quarterbacks. „Die Dolphins haben so viele Experten. Aber sie haben sein Leben aufs Spiel gesetzt“, machte er der Franchise schwere Vorwürfe. An Tagovailoa hatte er einen gutgemeinten Rat: „Wenn Tua jetzt nicht kapiert, dass sich die Dolphins nicht im Geringsten um seine Zukunft sorgen, dann muss er endlich aufwachen. Ich an seiner Stelle, mit meinem Wissen, würde das Dolphins-Trikot nicht mehr anziehen.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)