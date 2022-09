FC Bayern: Fans kritisieren Uli Hoeneß nach Aussagen zu Katar bei Heimspiel gegen Leverkusen

Überraschungsanruf beim DOPA: So kochte Hoeneß wegen Rettig

Hoeneß positioniert sich pro Katar

Hoeneß hatte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass angerufen und das Turnier in Katar vehement verteidigt.

„Die WM, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golf-Region werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort besser werden“, sagte der 70-Jährige. (Andreas Rettig vs. Uli Hoeneß: Die Diskussion im Wortlaut)

Er fügte hinzu: „Ich habe noch nie etwas über Dubai, Kuwait etc. gehört. Es wird nur über Katar gesprochen. Das einzige Land, in dem es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, ist Katar.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern-Fans unterstützen Iran-Bewegung

Auslöser der Proteste war der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kopftuch-Regeln verstoßen haben soll. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Die junge Frau war ins Koma gefallen und am 16. September in einem Krankenhaus gestorben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)