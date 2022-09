3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Meppen, 3:0 (2:0)

Tom Baumgart besorgte vor 5.480 Zuschauern das 1:0 für den FC Erzgebirge Aue. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Dimitrij Nazarov die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für das Team von Coach Carsten Müller ging es in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Stefan Krämer um und schickte in einem Doppelwechsel Samuel Abifade und Marius Kleinsorge für Sascha Risch und Mirnes Pepic auf den Rasen. Aue konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim FC Erzgebirge Aue. Tim Danhof ersetzte Baumgart, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Den Vorsprung von Aue ließ Steffen Nkansah in der 49. Minute anwachsen. Der Referee schickte Maximilian Thiel vom FC Erzgebirge Aue mit glatt Rot vom Feld (62.). Mit Sam Schreck und Lenn Jastremski nahm Carsten Müller in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Alexander Sorge und Paul-Philipp Besong. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Aue nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte den SV Meppen eindrucksvoll mit 3:0.