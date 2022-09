2. Bundesliga: Karlsson vom Dach erlebt Heidenheim-Premiere am Millerntor

Der 1. FC Heidenheim ist am Samstagabend im Topspiel der 2. Bundesliga zu Gast beim FC St. Pauli. SPORT1-Kommentator Markus Höhner berichtet von wahnwitzigen Erlebnissen am legendären Millerntor und freut sich auf eine Premiere.

Am Samstag geht es mal wieder nach Hamburg zum legendären Millerntor (19.30 Uhr LIVE SPORT1 im Free-TV und Livestream). In der alten Bruchbude am Heiligengeistfeld war ich schon in Zeiten meiner beruflichen Anfänge unterwegs. Ich würde schon sagen, dass ich bis heute keinen skurrileren Weg zum Reporterplatz kennengelernt habe.