Worlds Day #1: MAD quält sich - FNC souverän inklusive Pentakill

Iván "Razork" Martín Díaz und Fnatic gehen ungeschlagen durch den ersten Worlds-Spieltag © Lol Esports via Twitter

Die Worlds 2022 sind gestern gestartet, der erste Tag ist somit in the books! Wie haben sich die europäischen Vertreter geschlagen?

Nach einigem Delay aufgrund technischer Probleme ist es dann doch endlich losgegangen: Die Worlds, die Weltmeisterschaften des League-of-Legends-eSports, sind gestern in ihre erste Phase, die Play-Ins gestartet.

Mit von der Partie sind die beiden „heimischen“ Vertreter aus der europäischen LEC Fnatic und die MAD Lions. Während FNC die von außen betrachtete deutlich machbarere Gruppe erwischt hat, trifft MAD im Kampf um den Einzug auf die Mainstage schon gegen internationale Schwergewichte wie die Koreaner von DRX und den diesjährigen chinesischen Mid-Season-Invitational-Gewinner Royal Never Give Up.

Entsprechend wichtig war es für die Löwen, denen die Ehre der Eröffnungspartie zuteil kam, ihrer Favoritenrolle in ihren ersten beiden Partien, gegen das lateinamerikanischen Team Isurus und den Istanbul Wildcats, gerecht zu werden. Da nur der Gruppenerste sicher weiterkommt, gilt es jegliche Ausrutscher zu vermeiden.

Worlds: MAD quält sich - FNC souverän

Am Ende des Tages standen für den LEC-Vierten des vergangenen Summer Splits auch beide erwarteten Siege zu Buche. Wirklich souverän sah das Ganze aber noch nicht aus. Sowohl gegen Isurus als auch gegen die türkischen Wildcats machten sich die Löwen ihr Leben immer wieder mit vermeidbaren Fehlern schwer. Gegen ein RNG oder DRX könnte es mit einer solchen Leistung nicht mehr zum Sieg reichen, MAD muss sich also schnell steigern, um tatsächlich das direkte Main-Phase-Ticket per Gruppensieg lösen zu können.