Anzeige

2. Bundesliga heute live: Hannover, Kaiserslautern, HSV, St. Pauli im TV, Stream, Ticker Kann der HSV die Spitze behaupten?

Kann der HSV die Spitze festigen? © Imago

SPORT1

Der 10. Spieltag der 2. Bundesliga hält gleich zwei absolute Spitzenspiele bereit. Der HSV will in Hannover Platz 1 behaupten, während Paderborn gegen Darmstadt gefordert ist.

Spitzenspiel-Freitag in der 2. Bundesliga!

Gleich die ersten Vier der aktuellen Tabelle eröffnen den 10. Spieltag der Saison. Der Tabellenvierte Hannover 96 empfängt zum Start ins Wochenende den HSV, während der SC Paderborn die Lilien aus Darmstadt zum Tanz bittet.

Anzeige

Auch am Samstag und am Sonntag warten spannende Duelle auf die Fans der Liga, unter anderem empfängt der 1. FC Kaiserslautern die Eintracht aus Braunschweig zum Aufsteigerduell. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

96 erwartet den HSV zum Nord-Kracher

Im Februar 2020 konnte Hannover 96 zuletzt „ausverkauft“ vermelden. Gegner damals: der HSV. Für das Spitzenspiel am Maschsee sind auch an diesem Wochenende alle 49.000 Karten verkauft worden, schließlich herrscht auf beiden Seiten Euphorie nach den zuletzt erfolgreichen Wochen: „Dafür spielst du Fußball“, sagte Stefan Leitl auf der PK vor dem Spiel.

Die Niedersachsen schwimmen nach einem verkorksten Saisonstart auf einer Erfolgswelle, holten aus den letzten sechs Partien 16 der möglichen 18 Punkte. Aber auch der HSV strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. Die Hanseaten siegten zuletzt vier Mal in Folge in der Liga und wollen mit einem Sieg ihren Platz an der Sonne verteidigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Duell der Verfolger in Paderborn

Ähnlich erfolgreich unterwegs sind die beiden Protagonisten des anderen Freitag-Spiels. Paderborn, die am vergangenen Spieltag bei der 1:2-Pleite in Fürth enttäuschten und ihre erste Niederlage kassierten, zeichnet vor allem die Heimstärke aus. Jedes ihrer fünf Heimspiele verließen die Ostwestfalen bislang als Sieger - Gegner Darmstadt 98 möchte das gerne ändern.

Die Lilien sind ebenfalls gut drauf und liegen lediglich einen Punkt hinter dem SCP auf Platz drei. Das Team von Torsten Lieberknecht kann mit einem Sieg in der Benteler-Arena an Paderborn vorbeiziehen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Kann Heidenheim profitieren?

Lachender Fünfter könnte an diesem Spieltag der 1. FC Heidenheim werden. Durch die direkten Duell an der Tabellenspitze können die Schwaben mit einem Erfolg am Millerntor beim FC St. Pauli in der Tabelle weiter vorrücken.

Allerdings wartet auf die Heidenheimer am Samstagabend ein sogenannter Angstgegner. Schließlich verlor der FCH alle vier zurückliegende Spiele gegen die Kiezkicker, die derzeit im Tabellen-Mittelfeld stehen.

Anzeige

Aufsteigerduell auf dem Betze

Am Sonntag empfangen die Remis-Könige der Liga, der 1. FC Kaiserslautern, die Braunschweiger Eintracht. Unterschätzen dürfen die Roten Teufel die Niedersachsen allerdings nicht - ganze sieben Punkte aus drei Spielen holten die Löwen zuletzt. Beide Duelle in der letztjährigen Drittligasaison endeten unentschieden. Ein Remis am Sonntag würde für den FCK das bereits Fünfte in Folge bedeuten.

Der 10. Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick:

Freitag, 18.30 Uhr

Hannover 96 - Hamburger SV

SC Paderborn - SV Darmstadt 98

Samstag, 13 Uhr

Greuther Fürth - SV Sandhausen

Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld

Holstein Kiel - Hansa Rostock

Samstag, 20.30 Uhr

St. Pauli - 1. FC Heidenheim

Sonntag, 13.30 Uhr

Anzeige

1. FC Magdeburg - SSV Jahn Regensburg

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

So können Sie die 2. Bundesliga am 10. Spieltag LIVE im TV und Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1: