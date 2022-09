DOSB: Weikert, Welte, Holze und Heidemann in IOC-Kommissionen

Vier Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Olympischen Sportbundes werden im kommenden Jahr in den IOC-Kommissionen vertreten sein.

Vier Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) werden im kommenden Jahr in den Kommissionen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vertreten sein. Das gab das IOC am Freitag bekannt.

IOC-Präsident Thomas Bach berief DOSB-Präsident Thomas Weikert in die Kommission „Revenues and Commercial Partnerships“. Weitere Berufene in verschiedene IOC-Organe sind die Vizepräsidentinnen Kerstin Holze und Miriam Welte sowie Britta Heidemann.