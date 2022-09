EHF Euro Cup: Groetzki zurück im DHB-Aufgebot

Patrick Groetzki feiert nach mehr als eineinhalb Jahren sein Comeback in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Alfred Gislason hat den Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen für die beiden ersten Spiele im EHF EURO Cup gegen Europameister Schweden (13. Oktober) in Mannheim und gegen Gastgeber Spanien (15. Oktober) in Jaen berufen.