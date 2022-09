Blau-Weiß Grana wird mit Julius Hirsch Preis ausgezeichnet

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Kreisligist SV Blau-Weiß Grana wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem Julius Hirsch Preis 2022 ausgezeichnet. Der Verein aus einem Ortsteil der Gemeinde Kretzschau bei Zeitz im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt werde damit für sein „Engagement für geflüchtete Menschen“ gewürdigt, heißt es in der Mitteilung. Die feierliche Preisverleihung findet am 7. November in Dresden statt.