Nach Rippenverletzung: Bittencourt zurück im Werder-Kader

Für Werder Bremen steht am Samstag bei Borussia Mönchengladbach ein schwieriges Spiel an. Dabei können sie auf einen wichtigen Spieler zurückgreifen.

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt kehrt bei Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach in den Kader der Hanseaten zurück. Wegen einer schmerzhaften Rippenverletzung hatte der 28-Jährige drei Begegnungen verpasst.

„Leo ist in einem guten Zustand“, sagte Werder-Trainer Ole Werner, der Bittencourt aber wahrscheinlich nicht von Beginn an einsetzen wird. Als Vertretung für den gelbgesperrten Amos Pieper dürfte der Ex-Berliner Niklas Stark gegen die Rheinländer zu seinem Debüt in der Startelf der Norddeutschen kommen.