Formel 1: Regelbruch bei Verstappens WM-Coup? Heikle Enthüllung um Red Bull

„Es ist schon erstaunlich, wenn in einem laufenden Verfahren, das noch keineswegs geklärt ist, solche Dinge an die Öffentlichkeit gelangen“, sagte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko am Freitag bei Sky: „Das ist rufschädigend.“ Einen Adressaten seines Vorwurfs nannte Marko nicht - es liegt jedoch nahe, dass er Mercedes und/oder Ferrari in Verdacht hat, die WM-Konkurrenten 2021 bzw. 2022.