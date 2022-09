Milan schreibt Verlust von 66 Mio. Euro

"Milan ist ein schlafender Riese, der noch wachsen kann", kommentierte der neue Eigentümer des Klubs, der Chef von RedBird, Gerry Cardinale. RedBird wird nach eigenen Angaben weiterhin "in allen Schlüsselbereichen investieren, die die sportlichen und kommerziellen Interessen des Klubs fördern und auf den Erfolgen der letzten Saison aufbauen, die in der Meisterschaft in der Serie A gipfelten", teilte das Unternehmen mit.