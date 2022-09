Spionage und Schmutzkampagne? Schwere Vorwürfe gegen Hertha-Investor Windhorst

So zumindest lauten die schweren Vorwürfe, die Financial Times berichten von einem schwerwiegenden Sabotage-Fall.

Eine in Israel ansässige Wirtschaftsdetektei soll laut den Recherchen der Finahcial Times damit beauftragt worden sein, Gegenbauer mithilfe einer gezielten Schmutzkampagne aus seinem Amt zu drängen. Auftraggeber: Windhorst.

Ende Mai legte Gegenbauer nach 14 Jahren sein Amt nieder. Nachfolger wurde am 26. Juni 2022 etwas überraschend Ex-Ultra Kay Bernstein, der seither die Geschicke leitet.

Bezug auf israelische Gerichtsakten

Der Vertrag zwischen dem Hertha-Investor und der in Tel Aviv ansässigen Agentur soll laut israelischer Gerichtsakten das Ziel beinhaltet haben, Windhorsts Ruf bei der Hertha zu verbessern und gleichzeitig Gegenbauer aus seinem Präsidentschafts-Amt zu drängen.

So soll Shibumi in einem Zeitraum von über einem Jahr Anhänger, Gegner und Familienmitglieder Gegenbauers online und persönlich kontaktiert haben, um vertrauliche und geheime Informationen über den 72-Jährigen zu sammeln. Des Weiteren soll das rund 20-köpfige Team zahlreiche Fake-Profile in den sozialen Medien, die sich stark gegen Gegenbauer aussprachen und sein Aus forderten, erstellt haben.