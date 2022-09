Sextoy-Betrug gegen Schach-Weltmeister? Experte hat andere Theorie

Sextoy-Betrug? Schach-Experte zweifelt

„Die Analperlengeschichte? Ist nicht ernst zu nehmen, glaube ich“, zweifelt der internationale Schachmeister Georgios Souleidis im Interview mit RTL/ntv an der Theorie. (NEWS: Kommentator sorgt für nächsten Eklat in der Schachwelt)

„Früher gab es ganz banale Methoden, etwa versteckte Smartphones auf einer Toilette“, erinnert sich Souleidis. „Oder Handzeichen von Trainern im Publikum, die über dritte Personen am Schachprogramm entsprechende Tipps bekamen. Wenn Niemann wirklich betrogen hat, müssten die Methoden deutlich elaborierter sein.“

Souleidis: Carlsen-Rivale Niemann ist „stark verdächtig“

In eine ähnliche Richtung hatte sich Carlsen geäußert: Die Fortschritte seines Gegenübers seien „ungewöhnlich“, Niemann sei „nicht angespannt und noch nicht einmal voll konzentriert auf das Spiel in kritischen Positionen“ gewesen. Und das, „während er mich mit Schwarz auf eine Weise ausspielte, wie es meiner Meinung nach nur eine Handvoll Spieler können“, erklärte der Schach-Superstar.

Jungstar ist vorbelastet - aber beteuert Unschuld

Doch wie geht es nun weiter? „Es ist unfassbar schwer, Betrug beim Präsenzschach nachzuweisen“, erklärt Schachexperte Souleidis. Denn es gebe keine Beweise, sodass man aktuell nur mit Indizien arbeiten könne. „Wenn man das in diesem Fall zweifelsfrei herausfinden will, müsste man diejenige Person komplett filzen“, machte Souleidis klar.

Nach eigenen Angaben sei seine neue Stärke jedoch das Resultat harter Arbeit, die er seit damals in sein Spiel investiert hätte, um die angeblichen Jugendsünden hinter sich zu lassen: „Das war meine Mission. Und deshalb habe ich aus dem Koffer gelebt und 260 Partien in einem Jahr gespielt, zwölf Stunden am Tag trainiert, weil ich etwas zu beweisen habe.“