Brisantes Wiedersehen für Modeste: Pfiffe bei Duell des BVB in Köln?

Es dürfte am Samstag eine unangenehme Rückkehr für Modeste werden. Weil ihm viele Kölner Fans den Schritt zu Borussia Dortmund übel nahmen, aber auch, weil ausgerechnet an alter Wirkungsstätte der Knoten in Schwarz-Gelb endlich platzen muss. Ansonsten droht dem Angreifer, der den FC mit 20 Toren in der Vorsaison nach Europa geschossen hatte, die Bank.