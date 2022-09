WM: Ausschluss des Iran in Katar?

„Warum sollte die FIFA dem iranischen Staat und seinen Vertretern eine weltweite Bühne geben?“, hieß in einem an den Weltverband FIFA und dessen Präsidenten Gianni Infantino gerichteten Offenen Brief. Zunächst hatte die Sportschau darüber berichtet.

„Dieser Staat lehnt es nicht nur ab, Grundrechte und Menschenwürde zu respektieren. Er foltert und tötet sein eigenes Volk“, heißt es in dem am Freitag auf Twitter veröffentlichten Schreiben: „Wo sind die Grundsätze der FIFA-Statuten in dieser Hinsicht? Wir fordern die FIFA auf, den Iran unverzüglich von der WM 2022 in Katar auszuschließen.“