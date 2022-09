Zeigler: Werder und Werner „super passend“

Ole Werner führte Werder Bremen wieder in die Bundesliga © FIRO/FIRO/SID

Stadionsprecher Arnd Zeigler von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat von Trainer Ole Werner geschwärmt. „Er passt an diesen Ort, er mag die Stadt und nimmt die Fans mit“, sagte der Moderator der WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Zeigler, der seit 2001 die Heimspiele der Bremer am Mikro begleitet, habe Werner "von Anfang an sehr schnell ins Herz geschlossen." Bei Bremen würden vor allem die Trainer am besten funktionieren, "die eine gewisse Unaufgeregtheit" haben und "die Menschen hier mitnehmen wollen. Da ist Ole Werner super passend", sagte der 57-Jährige. Das sei vor Werner zuletzt Thomas Schaaf, aber auch Florian Kohfeldt gelungen.