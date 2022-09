Tischtennis-Männer feiern WM-Auftaktsieg gegen Kasachstan

Die deutschen Tischtennis-Männer haben einen erfolgreichen Start in die Mannschafts-WM in Chengdu/China hingelegt.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Tischtennis-Männer haben einen erfolgreichen Start in die Mannschafts-WM in Chengdu/China hingelegt. Einzel-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ricardo Walther (Grünwettersbach) gewannen zum Auftakt am Freitag gegen Außenseiter Kasachstan souverän mit 3:0.