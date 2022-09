Neymar wirbt für rechtextremen Bolsonaro

Neymar hat im Internet kurz vor der stark polarisierten Wahl in Brasilien Werbung für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro gemacht.

Rio de Janeiro (SID) - Fußball-Superstar Neymar hat im Internet kurz vor der stark polarisierten Wahl in Brasilien Werbung für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro gemacht. Der Offensivspieler von Paris St. Germain veröffentlichte auf TikTok ein Video, in dem er lächelnd einen Song mimt, der zur Abstimmung für Bolsonaro aufruft.

Bolsonaro, der in Umfragen zuletzt teils deutlich hinter dem Linken Luiz Inacio Lula da Silva lag, twitterte Neymars Video und fügte als Kommentar "Danke, @neymarjr!" hinzu. Am Sonntag wird in Brasilien ein neues Staatsoberhaupt gewählt.