Ringsprecher stirbt bei Urlaubs-Unfall - WWE-Legenden trauern

Bei einem Autocrash in El Salvador kommt der früher auch im WWE-Umfeld aktive Wrestling-Ansager Dan Masters ums Leben. Diverse prominente Weggefährten reagieren bestürzt.

Ein tragischer Urlaubs-Unfall mit Todesfolge versetzt die US-Wrestlingszene in Trauer.

Der in vielen Ligen aktive Ringsprecher und Kommentator Dan Masters ist am Mittwoch bei einem Autounfall in El Salvador ums Leben gekommen, wohin er einen Ferientrip gemacht hatte.