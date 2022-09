NFL-Schock um Star-Quarterback Tua Tagovailoa: Böser Verdacht steht im Raum

Tagovailoa, Spielmacher der Miami Dolphins, zog sich bei der 15:27-Auswärtsniederlage gegen die Cincinnati Bengals eine gefährliche Kopfverletzung zu, wegen der er rund zehn Minuten unter sorgenvollen Blicken behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Brisant: Tagovailoa war schon am Sonntag beim Sieg über die Buffalo Bills auf den Kopf gefallen und wurde auf eine Gehirnerschütterung untersucht. Die Spielergewerkschaft NFLPA verlangt nun eine Herausgabe der „Concussion Protocols“ der NFL, um zu überprüfen, ob der 24-Jährige durch ein zu frühes Comeback in Gefahr gebracht wurde.

Star-Quarterback vom Feld getragen

Um Tua Tagovailoa spielten sich am Donnerstag beängstigende Szenen ab

An Tagovailoas Stelle kam Terry Bridgewater ins Spiel, der die Niederlage nicht mehr verhindern konnte. Das Ergebnis des Spiels bewegte am Ende aber weit weniger als das Bangen um Tagovailoa.

An diesem Abend nahm der Schreckmoment ein glückliches Ende, in Richtung der Dolphins kamen wegen der vorangegangenen Ereignisse allerdings schnell weitere Fragen auf.

Tagovailoa schon am Sonntag mit Verletzung

Erst am Sonntag hatte Tagovailoa beim Sieg gegen die Buffalo Bills nach einem Zweikampf zwischenzeitlich benommen das Feld verlassen. Der Quarterback wurde auf eine Gehirnerschütterung untersucht, kehrte jedoch ins Spiel zurück.

Die Spielergewerkschaft NFLPA zeigte sich darüber in einem Statement verwundert und verlangte Einblick in das Protokoll. „Die Gesundheit und Sicherheit der Spieler ist ein Kern unserer Mission“, schrieb sie in einem Statement: „Heute sind unsere Gedanken bei Tua und wir wünschen ihm schnelle und vollständige Genesung. Unsere Untersuchung einer potenziellen Protokoll-Verletzung läuft.“