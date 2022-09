2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der Karlsruher SC will im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag kassierte der KSC die vierte Saisonniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Der Club zog gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren.