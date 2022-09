2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg braucht Lautern mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen Braunschweig. Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Kaiserslautern mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Eintracht Braunschweig siegte im letzten Spiel gegen den Karlsruher SC mit 2:1 und belegt mit acht Punkten den 16. Tabellenplatz.