FC Bayern im Krisengipfel gegen Leverkusen: Hier muss Nagelsmann ansetzen

Julian Nagelsmann steht mit dem FC Bayern gegen Leverkusen enorm unter Druck. Der Coach will beim Krisengipfel „nicht alles umkrempeln“, muss aber einige Probleme mit Prio lösen.

Auch Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer nahmen vor allem die Mannschaft in die Pflicht. „Ich glaube, dass sie jetzt alle wissen, dass wir jetzt richtig Gas geben müssen“, betonte Präsident Hainer.

Nagelsmann selbst hat sich ebenfalls keine Gedanken über seine sportliche Zukunft gemacht. „Ich hinterfrage mich immer, jeden Tag. Aber ich hatte jetzt keine Rücktrittsgedanken“, erklärte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Krisengipfel gegen Bayer Leverkusen. (Bundesliga: FC Bayern - Bayer Leverkusen am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Nagelsmann will „nicht alles umkrempeln“

Zwölf Tage hatte Nagelsmann nun Zeit seit der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg . Diese nutzte er laut eigener Aussage intensiv, um die Probleme seiner Mannschaft, die in der Bundesliga seit vier Spielen sieglos ist, zu analysieren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wir müssen nicht alles umkrempeln“, lautete sein Fazit, aber ein paar Dinge stehen dennoch auf seiner Prioritätenliste, um den Rekordmeister wieder in die Erfolgsspur zu führen: „Ich habe den Jungs vier Botschaften mitgegeben. Was ich verlange und was ich sehen möchte. Und wo es keine Ausreden gibt.“