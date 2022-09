Formel 1: Neuer Konkurrent für Mick Schumacher!

Mick Schumacher muss auch vorm Rennen in Singapur auf eine Entscheidung für 2023 warten. Dabei bekommt er einen neuen Konkurrenten aus den USA.

Beim Großen Preis von Singapur (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) muss sich der Deutsche erneut in Szene setzen, um eines der drei noch offenen Cockpits (bei Haas, Alpine und Williams) zu ergattern. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Teamchef Günther Steiner wird beim Hitzerennen in Südostasien genau hinschauen, wie sich der Sohn von Michael Schumacher auf einer der schwierigsten Rennstrecken im Kalender anstellt.

Der Haas-Boss lässt sich noch immer nicht in die Karten schauen . „Wir haben keinen Druck. Wir wollen die richtige Entscheidung treffen und nehmen uns die Zeit“, sagte er am Donnerstag im Fahrerlager von Singapur: „Wenn es keinen Erkenntnisgewinn mehr gibt, sind wir bereit, die Entscheidung zu treffen. Aber im Moment sehen wir uns noch die Dinge an.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Logan Sargeant: Konkurrenz aus Übersee

Während Colton Herta die Superlizenz verweigert wird, ist ein anderer Amerikaner nah dran: Logan Sargeant (21) fährt seit diesem Jahr in der Formel 2 als Teamkollege von Ex-DTM-Star Liam Lawson eine starke Saison. Seine Siege in Silverstone und Spielberg machen ihn zum ersten US-Amerikaner überhaupt, der ein Rennen in der Nachwuchsklasse gewinnen konnte.