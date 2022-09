Marokko verlangt Rückzug von Algerien-Shirts

Konkret geht es um die Form eines geometrischen Mosaiks, bekannt als Zellij, das vor allem in Marokko zu den Hauptcharakteristiken der Architektur zählt. Dieses werde auf den Shirts verwendet und stelle somit eine kulturelle Aneignung dar, schreibt der Anwalt an Adidas-Chef Kasper Rorsted in einem Brief, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.