"Süle braucht mehr Zuwendung als andere": Ex-Trainer beurteilt BVB-Star

Markus Gisdol spricht über sein Verhältnis zu Niklas Süle. Der ehemalige Bundesliga-Trainer verrät, was für den BVB-Star besonders wichtig ist.

Markus Gisdol hat in der Bundesliga schon einige Stationen hinter sich gebracht. Neben dem 1. FC Köln oder dem HSV trainierte er von 2013 bis 2015 die TSG Hoffenheim, die er in seiner Premierensaison nach einem spektakulären 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund im Saisonfinale in die Relegation rettete und dort nach zwei Siegen über den 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt schaffte.