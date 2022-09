Anzeige

Champions League: Kiel wieder in der Spur THW Kiel zurück in der Erfolgsspur

Der THW Kiel bezwingt Pick Szeged am Ende souverän mit 34:29 © Imago

SID

Der THW Kiel kehrt in der Champions League in die Erfolgsspur zurück. Die Norddeutschen bezwingen Szeged souverän.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist in der Champions League zurück auf Kurs. Eine Woche nach der ersten Saisonpleite in Celje siegte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Ende souverän mit 34:29 (15:14) gegen den ungarischen Meister Pick Szeged und fuhr in Gruppe B den zweiten Erfolg im dritten CL-Spiel ein.

Die in der Bundesliga noch makellosen Kieler setzten sich Mitte der ersten Halbzeit mit drei Toren ab, die noch punktlosen Ungarn hielten in der Folge aber stark dagegen. In Halbzeit zwei drehten die Zebras dann auf und hatten in Torwart Tomas Mrkva (17 Paraden) einen überragenden Rückhalt. Bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit sechs Treffern. (Alle Infos zur Handball Champions League)