Bundesliga: Bittencourt adelt Füllkrug - "Bester Deutscher Stürmer, den wir im Moment haben"

Leonardo Bittencourt legt für seinen Teamkollegen Niclas Füllkrug in Sachen Nationalmannschaft vehement ein Wort ein. Der 28-Jährige sieht in Füllkrug den aktuell „besten deutschen Stürmer.“

Wenn es nach der Meinung von Werder-Profi Leonardo Bittencourt geht, dürfte dies ein durchaus realistisches Szenario sein. „Ich glaube, er ist der beste deutsche Stürmer, den wir im Moment haben. Wenn er sich nicht davon beeindrucken lässt, sondern so weitermacht wie in den letzten Jahren oder das letzte Jahr mit der Rückrunde der zweiten Liga, wird er auf jeden Fall ein Kandidat sein“, erklärte der 28-Jährige in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)