"Habe mehr Spaß mit dem Nationalteam": Kylian Mbappé schiebt PSG-Frust

Beim vergangenen Ligue-1-Spiel der Pariser in Lyon (1:0) verließ er den Rasen wort- und grußlos. Während der 90 Minuten war der Stürmer auf dem Platz völlig isoliert, seine kongenialen Partner in der Offensive - Lionel Messi und Neymar - spielten so gut wie nie mit ihm zusammen und seine Körpersprache ließ erahnen, wie genervt er ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

„Kylian wirkt seit einigen Wochen nicht besonders glücklich“ konstatiert Ex-Nationalspieler Sylvain Wiltord bei SPORT1 : „Er sieht keine konkrete Entwicklung bei seinem Klub. Womöglich denkt er sich dabei, dass der Champions-League-Sieg in dieser Konstellation wohl aussichtslos erscheint, obwohl er quasi fast nur aus diesem Grund bei PSG nach etlichem Hin und Her verlängert hatte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Nachdem er in der vergangenen Saison bester Torschütze sowie bester Vorlagengeber der Liga war, hat Mbappé in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend noch keinen einzigen Assist in 16 Spielen zu verbuchen - was wiederum Neymar auf die Palme bringt, weil er vom Franzosen kaum bedient wird.