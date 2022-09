Son modelt in Unterwäsche: Ex-Bundesliga-Star ist Botschafter für Calvin Klein

Son ist in Südkorea das neue Gesicht der weltberühmten Mode-Marke. Der Offensivspieler von Tottenham Hotspur posierte im Rahmen seiner neuen Rolle für die Unterhosen-Kollektion von Calvin Klein.

In einem Statement verkündete der neue Markenbotschafter seine Freude über die Zusammenarbeit. „Produkte von Calvin Klein haben einen besonderen Platz in meinem Kleiderschrank, daher ist das eine ideale Partnerschaft. Wie viele Menschen auf der Welt bin ich inspiriert von den Kampagnen der Marke, daher fühlt es sich aufregend und surreal an, das Gesicht einer solchen zu sein“, sagte Son.