"So noch nicht gesehen": Leichtathletik-Juwel Jolanda Kallabis sorgt für Aufsehen

Es war der 9. September in Trier, die erst 17 Jahre alte Kallabis lief ein Rennen über 2000 Meter Hindernis - und das Top-Talent des FT 1844 Freiburg pulverisierte in 6:07,72 Minuten die U18-Weltbestzeit über die 2000 Meter Hindernis .

Das Husarenstück, mit dem Kallabis nationale Aufmerksamkeit in der Leichtathletik-Szene auf sich zog, kam also unvermutet - aber nicht von ungefähr.

Vater Damian holte 1998 EM-Gold - und kassierte Vorwürfe

Vater Damian war ebenfalls Hindernisläufer und wurde 1998 in Budapest überraschend Europameister, als er in einem waghalsigen Lauf kurz nach dem Startschuss der Konkurrenz davonstürmte und bis zum Ziel nicht mehr eingeholt wurde.

Jolanda Kallabis geht ungewöhnlichen Weg

Mutter und Trainerin Rosenplänter ergänzt bei SPORT1 : „Die Abkehr vom Hindernislauf ist vorübergehend gedacht, bis wir in der Trainingsarbeit auch so weit sind, dass die hohen Umfänge verträglich sind und vielleicht auch die Bereitschaft gekommen ist.“

Kallabis langfristig wohl über 800 Meter

Dabei sollen die Umfänge weiterhin in kleinen Schritten gesteigert werden: „Mehr Laufkilometer, mehr Schnelligkeit und auch mehr Krafttraining“, sagt Kallabis, die für die kommende Saison die U20-EM in Rumänien anpeilt.

Kallabis‘ Programm: Schwimmen, Radfahren und Skilanglauf

Das Erfolgsgeheimnis ihrer Zusammenarbeit, so erzählt die Mutter, liege auch am vielfältigen Training, das neben dem Laufen auch andere Sportarten umfasst.

„Das richtet sich in erster Linie nach den Wünschen und Zielen von Jolanda, dann orientiere ich mich daran und plane die Inhalte und eben auch den Umfang, der unter anderem so gering ist, weil uns die Zeit fehlte und mehr auch nicht nötig war.“

Lea Meyer schwärmt von Jolanda Kallabis

Und in ein paar Jahren? „Langfristig traue ich ihr bei richtiger Betreuung zu, international um Medaillen mitzukämpfen“, betont Nina Rosenplänter. „Wir kommen jetzt in Bereiche, in denen wir auch Fehler machen werden, daraus lernen, es anders probieren. Jolanda wird merken, welche Distanz ihr am besten liegt, welche am meisten Spaß macht - es wäre schön, wenn sich das auch passend gestalten lässt.“