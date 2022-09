TimKalations Kolumne #31: FIFA 23 - Startschuss mit Schwierigkeiten

In seiner neusten Kolumne freut sich Tim auf die neue FIFA-Saison. Trotz all der Fehler, die Jahr für Jahr nach dem Release auftreten und komischerweise immer mehr als weniger werden.

Spielen können wir es seit Dienstag 00:00 Uhr. Okay; mit EA Play ging es überraschend schon am Montag gegen 16:00. Als Soft Launch, damit um Mitternacht die Flut der Spieler etwas weniger groß ist. Mitternacht konnten die Käufer der Ultimate Edition; der Premiumvariante des Spiels beginnen.

FIFA 23: Fehler in der Matrix

Nur ist dies nicht das Einzige, was einen in den ersten Stunden und wenigen Tagen der Web-App irritiert hat. Es gibt ein neues Chemie-System in FIFA 23. Ohne im Detail darauf einzugehen; Spieler haben nur noch bis zu drei Chemiepunkte anstatt bis zu zehn und erhalten diese auch ohne direkt nebeneinander auf dem Feld zu sein, wenn sie Eigenschaften wie Nation, Liga oder Verein teilen. Eine interessante Neuerung, an die wir uns als Spieler erstmal gewöhnen müssen. Dieses neue System kommt dabei selbstverständlich auch in SBC zum Tragen.