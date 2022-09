Streich rechnet mit baldiger Rückkehr von Stürmer Höler

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Stürmer Lucas Höler. „Man kann davon ausgehen, dass er zeitnah wieder im Kader ist“, sagte Streich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05: „Von Anfang an wird er sicher nicht spielen. Vielleicht ist er auf der Bank am Samstag, vielleicht auch nicht.“