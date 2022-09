Eintracht-Trainer Glasner sieht Union als "harte Nuss"

Die Köpenicker seien "eine harte Nuss. Es wird schwierig, aber es ist gut, wenn es gleich schwierig losgeht", sagte Glasner vor dem Auftakt in die kommenden Englischen Wochen: "Es ist wichtig, dass wir es mit einem Lächeln angehen. Dann ist es nur noch halb so anstrengend." Am Dienstag empfängt die Eintracht Tottenham in der Königsklasse.