FC Bayern: Rücktrittsgedanken? Trainer Nagelsmann wiegelt vor Leverkusen-Duell ab

Der FC Bayern will nach der Länderspielpause wieder angreifen. Trainer Julian Nagelsmann lassen die Diskussionen um seine Person aber kalt.

„Ich hinterfrage mich immer, jeden Tag. Aber ich hatte jetzt keine Rücktrittsgedanken, ich habe nur keine Lust, die Spiele nicht zu gewinnen“, sagte Nagelsmann am Donnerstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sein Team ist vor dem Start in sechs englische Wochen mit 13 Pflichtspielen vor der WM und dem Krisengipfel gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) in vier Ligaspielen sieglos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)