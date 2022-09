Dortmund: Reus vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Kapitän Marco Reus soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einsteigen. Die Außenbandverletzung des 33-Jährigen sei "erfreulicherweise nicht so schlimm wie am Anfang befürchtet", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Der 48-malige Nationalspieler Reus war im Derby gegen Schalke 04 (1:0) böse umgeknickt.