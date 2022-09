Bochum: Auch Letsch setzt auf Torhüter Riemann

Der neue Trainer Thomas Letsch setzt beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum im Abstiegskampf weiter auf Torhüter Manuel Riemann. "Wir haben es noch nicht offen ausgesprochen, aber er wird im Tor stehen", kündigte der 54-Jährige vor seinem Bundesligadebüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig an.

Ansonsten wollte sich der Nachfolger des gefeuerten Thomas Reis aber noch nicht in die Karten schauen lassen. "Es gibt nicht nur elf Optionen", sagte Letsch, "sondern durchaus mehrere. So muss es ja auch sein." Die ersten Eindrücke beim Tabellenletzten seien positiv gewesen: "Von Anfang an war die Mannschaft sehr offen für neue Ideen und sehr willig auf dem Platz."