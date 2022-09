Anzeige

FC Bayern: PK vor Leverkusen LIVE - Wie reißt Nagelsmann das Ruder um? PK LIVE: Wie kriegt Bayern die Kurve?

Ballack sieht Vorteile der Bayern-Krise

SPORT1

Vor der Partie gegen Bayer Leverkusen erklärt Julian Nagelsmann wie er den FC Bayern zurück auf die Siegerstraße führen will. Auch die Krisen einzelner Spieler sind Thema. Die Bayern-PK im Liveticker.

Nach der Länderspielpause wartet auf den FC Bayern das alltägliche Bundesliga-Geschäft - und nach vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg muss dringend ein Dreier für die Nagelsmann-Elf her.

Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) verrät Trainer Julian Nagelsmann, wie er seine Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen will.

Anzeige

Die Bayern-Pressekonferenz JETZT im LIVETICKER.

+++ Über Union Berlin +++

„Ich habe nicht die Kapazität mir Gedanken zu anderen Vereinen zu machen. Am Pay-Day wollen wir vor ihnen stehen.“

+++ Wie er seine Spieler vorbereitet hat +++

„Ich habe den Jungs vier inhaltliche Dinge mitgegeben, was ich verlange. Wir hatten keine Zeit uns auf den Gegner vorzubereiten. Mir wird aber nicht Angst und Bange. Ich weiß, dass ich die Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten selbst beeinflussen kann.“

+++ Über Augsburg-Spiel +++

„Ich hinterfrage mich immer. Natürlich war ich nach Augsburg nicht gut gelaunt. Da habe ich mich nicht gefreut, dass noch zwanzig Minuten PK ist. Ich frage mich immer, was ich besser machen kann. Ich versuche mich zu reflektieren. Ich hatte keine Rücktrittsgedanken. Ich will wieder am Pay-Day deutscher Meister werden. Wenn ich das Gefühl habe, wir gewinnen nicht, versuche ich das zu ändern.“

+++ Über die Kritik an ihm +++

„Ich nehme mir jede Kritik zu Herzen. Dass die letzten zwei Wochen hart waren, ist normal. Mir ist bewusst, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Ich weiß, dass ich sehr viel in den Job investiere. Ich behaupte, dass ich ein ordentlicher Mensch bin. Fußball ist für mich ein ganz wichtiger Teil und eine wichtige Leidenschaft. Es definier mich aber nicht als Mensch. Ich bin nicht verantwortlich, dass die Nationalmannschaft nicht gegen Ungarn verliert. Es ist ein Teamsport.“

+++ Über perfekte Doppelsechs +++

„Gute Absprache ist wichtig. Wir haben vier Spieler zur Auswahl und alle können das sehr gut ausfüllen.“

+++ Was er vom Leverkusen-Spiel erwartet +++

„Von meiner Seite erwarte ich, dass wir investieren. Dass die Spieler zeigen, was in ihnen steckt. Ich weiß, dass wir noch einiges nicht gezeigt haben. Es gilt weiterhin mutig aufzutreten. Wir müssen uns nach wie vor bewusst sein, dass wir Bayern München sind. Es ist uns bewusst, dass wir am Pay-Day auf Platz 1 stehen wollen, aber es ist noch nicht Pay-Day. Leverkusen hat auch keine herausragende Situation, dennoch ein Spitzenspiel.“

Anzeige

+++ Über Bayerns Chancenverwertung +++

„Wir haben gegen Barcelona die ersten Chancen genutzt. Wir hatten auch gegen Frankfurt einen Dosenöffner im Spiel. Wir hatten auch gegen Barcelona eine extrem hohe Effizienz. Gegen Inter war es nicht großartig anders als in der Bundesliga. "

+++ Über Manés Suche nach der Topform +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Ich führe mit allen Spielern Einzelgespräche. Am Ende muss er den Plan mit umsetzen, dann ist er eine große Stütze. Am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen, was der Trainer ihm mitgibt. Dann wird er auch schnell wieder zur Topform zurückfinden, da bin ich guter Dinge. Die Leistung liegt in der Verantwortung des Trainerteams, ihn dahin zu bringen, wo wir ihn wollen.“

+++ Über das Personal +++

„Die Meisten sind gut zurückgekommen. Hernández fehlt, Coman fehlt, Wanner fehlt und Sarr fehlt, der Rest ist mit dabei. Bei Coman kommt es darauf an, wie er die kommenden Tage präsentiert. Bei „King“ werden wir gucken wann eine Rückkehr sinnvoll ist.“

+++ Über seine Vorbereitung +++

„Ich glaube es ist generell wichtig zu hinterfragen. Das gehört dazu. Ich habe alles Spiele nochmal geguckt. Viel analysiert. Es sind viele inhaltliche Dinge herausgekommen. Einige inhaltliche Dinge, die wir mit der Mannschaft besprochen haben. Keine neuen Erkenntnisse. Ich habe viel mit alten Weggefährten gesprochen, den Horizont eröffnet. Ich bin guter Dinge, dass wir morgen ein gutes Spiel machen.“

+++ Die PK ist gestartet +++

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat auf dem Podium Platz genommen und steht jetzt den Journalisten Rede und Antwort.

+++ FC Bayern vier Spiele in Folge sieglos +++

Nach drei Remis in Folge und der verdienten Niederlage gegen den FC Augsburg (0:1) spielen die Bayern weit unter ihren eigenen Voraussetzungen. Trainer Julian Nagelsmann erhält zwar Rückendeckung von der Führungsriege, doch es müssen Punkte her. Gegen kriselnde Leverkusener ist ein Sieg Pflicht, sonst wird es noch düsterer an der Säbener Straße. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

+++ Pressekonferenz startet um 13.30 Uhr+++

Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie stehen die Bayern nur noch auf dem fünften Platz. Die 0:1-Niederlage beim FC Augsburg verschärfte die Krise und auch Julian Nagelsmann musste sich hinterfragen. Nach der Länderspielpause wollen die Münchner gegen Bayern Leverkusen endlich wieder siegen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).

Alles zur Bundesliga auf SPORT1: