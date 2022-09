Erster auf Panini-Bild verewigter Spieler gestorben

Große Trauer in Italien. Dort ist der erste Spieler verstorben, der auf einem Panini-Bild zusehen war.

Bruno Bolchi, der erste auf einem Panini-Bild verewigte Fußballer, ist tot. Der ehemalige Kapitän von Inter Mailand ist am Dienstagabend im Alter von 82 Jahren in einer Klinik in Florenz gestorben.