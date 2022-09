Schwere Vorwürfe gegen PSG-Präsident Al-Khelaifi

In Frankreich werden schwere Vorwürfe gegen den PSG-Präsidenten Nasser Al-Khelaifi erhoben. Der 48-Jährige soll die Verhaftung eines französisch-algerischen Geschäftsmanns erwirkt haben.

So soll der 48-Jährige im Januar 2020 die Verhaftung eines katarischen Geschäftsmannes erwirkt haben. Das berichtet Libération in Frankreich.

Der Geschäftsmann namens Tayeb B. sei am 13. Januar 2020 in Doha festgesetzt worden, anschließend habe er fast elf Monate - bis zum 1. November - in Gefangenschaft verbracht.