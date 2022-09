Seoane vor Duell in München: "An dieser Challenge wachsen"

Gipfeltreffen der Gebeutelten: Was Bayern und Bayer verbindet

„An dieser Challenge müssen wir wachsen, individuell als Mannschaft und auch ich als Coach“, sagte der Schweizer vor der Begegnung zum Auftakt des achten Spieltags am Freitag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es sind einfach wichtige Spiele. Wir gehen jedes so an, um ein positives Ergebnis zu holen“, sagte der 43-Jährige: „Und natürlich liegt in den Resultaten auch ein gewisser Zusammenhang mit der Kontinuität eines Coaches.“