Jan Ullrich kündigt brisante Enthüllungen in Dokureihe an: "Werde die Hose runterlassen"

Radstar Jan Ullrich kündigt brisante Enthüllungen im Rahmen einer Dokureihe an. Der 48-Jährige will darin „die Hose runterlassen“.

So werde die vierteilige Doku die „tollen und die weniger schönen Dinge“ seines Lebens darstellen.

In den vergangenen Jahren geriet Ullrich immer wieder mit Alkohol- und Drogen-Eskapaden in die Schlagzeilen. Zudem war er in den Dopingskandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes bei der Tour im Jahr 2006 verwickelt.