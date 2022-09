3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Daheim hat Borussia Dortmund II die Form noch nicht gefunden: Die drei Punkte aus vier Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Im Angriff brachten die Gastgeber deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur sechs geschossenen Treffern erkennen lässt. Nach neun Spielen verbucht die Elf von Christian Preußer zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen auf der Habenseite. In den letzten fünf Spielen schaffte der BVB II lediglich einen Sieg.