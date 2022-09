BVB plant Änderung bei Spielergehältern und erwartet Gewinn

In Zukunft sollen die Gehälter bei Borussia Dortmund viel enger an das sportliche Abschneiden gekoppelt werden.

Nun kündigte der Verein im Zuge der finalen Version des nun veröffentlichten Geschäftsberichts für 2021/2022 an, eine so genannte „Variabilisierung der Personalkosten im Lizenzbereich“ anzustreben.

Die Entscheidung zur Reform ist ein Resultat der abgelaufenen Spielzeit. In der Champions League war für Schwarz-Gelb bereits in der Gruppenphase Schluss, in der Europa League in den Final-Playoffs. Auch das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal entsprach nicht den eigenen Ansprüchen.