WM 2022: Uruguay-Keeper Sosa präsentiert bei Länderspiel gegen Kanada irres Kopf-Tattoo

Wegen einer Corona-Infektion lässt sich Sebastián Sosa 2020 ein verrücktes Kopf-Tattoo stechen. Zwei Jahre später präsentiert der Uruguay-Keeper den Körperschmuck wieder in voller Pracht.

Das Skurrile: Hintergrund des ungewöhnlichen Körperschmucks ist eine zurückliegende Corona-Erkrankung des Keepers. Aufgrund dieser fielen dem Spieler von Independiente 2020 am gesamten Körper die Haare aus .

Sosa entschied sich seine verbleibenden Haare abzurasieren und sein Haupt mit einem Löwenkopf zu verzieren. Mittlerweile sind dem Uruguayer wieder Haare gewachsen, die in Kombination mit dem Tattoo für einen besonderen Anblick sorgen.

Bei der WM in Katar tritt Uruguay in der Gruppe H gegen Südkorea, Portugal und Ghana an. Der 36-jährige ist zwar nicht Stammtorwart der Nationalmannschaft, kann sich aber dennoch Hoffnung auf den WM-Kader machen.