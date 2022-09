Darts World Grand Prix mit van Gerwen, Clemens, Schindler live bei SPORT1 im Free-TV und Stream

Es ist wieder soweit: In der Morningside Arena in Leicester steigt der Darts World Grand Prix. Vom 3. bis 9. Oktober treten die besten Spieler der Welt in der britischen Arena an das Oche - und SPORT1 überträgt LIVE im TV und Stream .

Dabei treten die ersten 16 der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an. Gespielt wird in der ersten Runde im Modus „Best of 3 sets“. Dieser steigert sich kontinuierlich, ehe im Finale „Best of 9 sets“ gilt. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)